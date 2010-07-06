Донеччина направит в Черновцы 100 тыс. грн. помощи

Донецкая область направит в Черновцы 100 тыс. грн. помощи людям, пострадавшим от наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК.

«Мы сегодня пообщались с председателем Донецкого облсовета, с руководством администрации, и председатель совета подпишет такое распоряжение - 100 тыс. грн. будет направлено людям, пострадавшим от наводнения в Черновцах», - сказал он.