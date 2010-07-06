Смородина - для молодости, малина - от кисты

Малина - женская ягода

«Малина лечит все, что ниже пупка, — рассказывает натуропат Елена Витальевна Свитко. — А женской ягодой я ее называю, потому что она богата фитогормонами, и ей под силу практически любые женские заболевания». Многовековую репутацию имеет такой совет: женщинам, которые собираются рожать, за пару недель до родов нужно попить отвар из листьев малины. Возьмите 1 ст. л. листьев малины, залейте 1 ст. кипятка, запарьте в течение 2-х минут и можно пить с медом. Благодаря такому напитку матка легко открывается и женщина легко рожает. Да и вообще, по словам Елены Свитко, это замечательная профилактика любых женских болезней.

Есть у врача-натуропата еще один уникальный рецепт для женщин, который ее никогда не подводил. Берем 3-литровую банку, кладем туда 1 кг свежей малины, добавляем туда 2 ст. свежих или сухих цветов календулы, 0,5 кг перемолотого алоэ (предварительно его нужно подержать 3 дня в холодильнике, потом помыть и пропустить через мясорубку), добавляем 1 ст. липового меда и все это доверху заливаем коньяком. Закрываем крышкой и на 2 недели ставим в темное место. Потом процеживаем и принимаем по 20 г 4 раза в день. Такое снадобье, по словам Елены Витальевны, прекрасно лечит кисту, является профилактикой фиброматозов. Его хорошо попринимать и тем, кто готовится к материнству, так как эта целебная смесь нормализует гормональный фон, улучшает состояние слизистой матки.

Смородина - против возраста

«Есть такое правило. Нужно посадить у себя на участке столько кустов смородины, сколько тебе лет, — рассказывает Елена Свитко. — Ведь чем старше человек, тем больше кислого он должен употреблять. А смородине в этом плане среди ягод нету равных». Почему людям в возрасте нужно есть много кислого? Потому что вещества, дающие кислинку, разъедают тромбы и соли, препятствуя их отложению. Суточная норма — 1 стакан, но можно, если душа просит, есть и больше. «А лучше комбинировать смородину с травами», — советует Елена Витальевна. Она рекомендует приготовить такую «комбинацию», которая обладает омолаживающим эффектом: засыпаем половину 3-литровой банки смородиной, добавляем туда мяту луговую или мелиссу, или шалфей, стакан меда или сахара и заливаем водочкой так, чтобы она полностью покрыла всю эту смесь. Даем настояться пару недель и потом принимаем ложку этой настойки после работы или утром натощак.

Но не стоит ограничиваться только ягодами. По словам Елены Свитко, смородиновые листочки — уникальное противоаллергическое средство. Они содержат кортикостероиды, которые нормализуют работу надпочечников. Аллергикам нужно их засушивать, смешивать с листочками вербы и затем пить этот сбор (1 ч. л. сбора на чашку кипятка).

segodnya.ua