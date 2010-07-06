СЭС изъяла некачественные китайские товары на миллион гривен

В Луцке налоговая милиция совместно с санэпидемслужбой изъяла китайскую продукцию, которую без разрешительных документов реализовывали луцкие оптовики, на сумму более 1 млн. грн.

Посуду, детские игрушки и сувениры продавали оптом на двух оптовых складах в Луцке, сообщили УНИАН в Управлении налоговой милиции ГНА в Волынской области

В рамках операции „Щит” во время проверки оптовых складов выяснилось, что двое частных предпринимателей, которые осуществляли оптовую деятельность, нарушили закон об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения и соблюдении государственных санитарных правил и норм. Учитывая тот факт, что оптовые склады функционировали без разрешения санитарно-эпидемиологической службы, а продукция реализовывалась без соответствующей маркировки и документов, подтверждающих ее качество и происхождение, главный врач Луцкой горрайонной санитарно-эпидемиологической станции вынес постановление о наложении запрещения на деятельность этих оптовых складов.

Сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 1526 наименований продукции общей стоимостью 1 млн. 33 тыс. грн.

На данное время проводятся мероприятия по установлению происхождения изъятой продукции и проверка ее соответствия санитарно-гигиеническим нормам.