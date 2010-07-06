Буковина: пострадавшим от стихии начали выплачивать деньги

С пятницы, 2 июля, начался первый этап выплат пострадавшим от стихийного бедствия жителям Черновицкой области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, по словам министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестора ШУФРИЧА, который посетил Буковину, хозяева 100 наиболее пострадавших домов получили по 5 тыс. грн., 625 домов - по 2 тыс. грн. и 1125 домов – по 1 тыс. грн. Общая сумма выплат составляет 3 млн. 187 тыс. грн.

Министр осмотрел пожарно-спасательный вертолет Ка-32, который прибыл несколько дней назад в качестве гуманитарной помощи от МЧС России и российского правительства. Вертолет находится сейчас в аэропорту Черновцов, и в случае необходимости будет привлечен к поисково-спасательным работам. Кроме того, в Черновицкую область от российских коллег прибыли два самолета с гуманитарной помощью: 3 электростанции, 80 палаток, 3,5 тыс. одеял, 400 комплектов посуды, 10 тонн сахара, 53 тыс. консервов и одноразовая посуда.

Министр вместе с губернатором области Михаилом ПАПИЕВЫМ осуществили облет территории и провели заседание межведомственного штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия.

По итогам заседания Н.ШУФРИЧ сообщил, что до конца сегодняшнего дня должна быть откачана вода из нескольких десятков оставшихся домов. Остается не возобновленным газоснабжение на одном участке, где был разрушен газопровод через реку Черемош, – это 2477 абонентов в 7 населенных пунктах. Возобновление газообеспечения в этом регионе ожидается в течение трех недель.

По словам Н.ШУФРИЧА, более сложная ситуация с колодцами. 4300 колодцев были загрязнены, полностью на сегодняшний день очищены 1300 колодцев. «Было очищено больше, но, к сожалению, подъем грунтовых вод и осадки, которые имели место после 29 июня, осложняют эту работу», – отметил министр.

Он также сообщил, что всего сейчас работает 26 автомобилей-цистерн, которые обеспечивают подвоз воды, и отметил, что движение в пострадавших регионах почти полностью возобновлено за исключением трех мостов, где пока обеспечены объездные дороги. Там возобновить движение планируется в августе, сентябре и октябре, соответственно.

Кроме того, руководитель МЧС сообщил, что погибло 1471 голов птицы, 725 кролей, 62 свиньи и около 40 голов другого домашнего скота.

Министр обратил внимание, что предметом особенно пристального внимания в сложных с точки зрения климата регионах должны быть люди преклонного возраста и дети. Он в который раз обратился к родителям, чтобы не выпускали детей, особенно во время грозы, на улицу.

«Мы сейчас изучаем возможности предупреждения об опасности в этих особенно опасных регионах через телевидение и радио и собираемся разрабатывать систему звукового предупреждения на тот случай, когда в результате шквала телевидение и радио будет выключено. Мы будем делать все, чтобы довести сигнал МЧС об ухудшении ситуации до людей», - заверил Н.ШУФРИЧ.

Из Буковины министр отбыл в Одесскую область, где остается угроза прорыва дамбы на Дунае.