Как по цвету глаз "прочитать" человека

Голубоглазые люди способнее тех, кто рожден с более темным цветом глаз. Обладатели таких глаз добиваются больших успехов в академическом обучении, нежели все остальные

Долгое время ученые не могли найти связь между цветом глаз, характером и способностями человека. Но американским исследователям все же удалось упорядочить всю имеющуюся информацию и выдать сенсационное открытие.

Итак, ученые доказали, что голубые глаза являются не только эталоном красоты в современном мире, но еще выступают показателем интеллектуальных способностей человека. Голубоглазые люди способнее тех, кто рожден с более темным цветом глаз. Обладатели таких глаз добиваются больших успехов в академическом обучении, нежели все остальные, пишет novosti.ua.

У них гораздо более развито стратегическое мышление и даже в такие виды спорта, как гольф, они играют лучше. Впрочем, даже сами ученые, получившие такие результаты исследований, затрудняются объяснить свои выводы с научной точки зрения. «Мы не можем объяснить данное явление, но точно уверены в его достоверности», — заявила профессор Джоана Роб из университета Лоувил, проводившая данные исследования.

Впрочем, психологи уже давно взяли на вооружение теорию о взаимосвязи цвета глаз человека и его характера. Так, по их мнению, обладатели глаз холодных оттенков — серых, голубых, синих — не боятся сопротивления окружающих, и поэтому редко сомневаются в себе в присутствии посторонних. Но судьба, увы, не всегда к ним благосклонна. Личности с такими глазами склонны к авантюрам, но со временем их энергия, увы, начинает утомлять.

Обладатели серо-каре-зеленых глаз, которые еще носят название среднерусских — люди непоследовательные и непостоянные, но в то же время обладающие чутким и отзывчивым характером. А вот людям с изумрудными глазами главное согласие с самими собой. Что бы они ни делали, зеленоглазым надо оставаться довольными своими мыслями и поступками. Это настойчивые и трудолюбивые люди, требовательные к себе и окружающим. Для друзей сделают все возможное и невозможное, но оскорбления или предательства никогда не простят.

Кареглазые люди обычно привлекательны, умеют обаять собеседника и выждать нужный момент. Недаром среди величайших интриганов современности подавляющее большинство было обладателей темных глаз. Они имеют хорошую память и очень рассудительны. Доброжелательны в отношениях с партнером, но часто бывают капризны.

Традиционно считается, что цвет глаз передается человеку генетически от его родителей. А вот результаты исследований группы ученых из Квинсленда, Австралия, свидетельствуют о том, что родня имеет малое отношение к формированию этой части нашей внешности.

Результаты исследования показали, что не существует никакого специального «гена», отвечающего за цвет глаз и передающегося по наследству. Появлением же разноцветных радужек человеческий организм обязан вариантам такого процесса, как мононуклеотидный полиморфизм, который происходит в определенном гене под воздействием вырабатываемого белка.

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