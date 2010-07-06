Почему украинцам нужно немедленно отказаться от газировки

Госпотребстандарт советует отказаться от газированной воды Госпотребстандарт принялся проверять производителей газ-воды. Обещает до конца лета перетрясти две сотни отечественных предприятий. Первые результаты проверок заставляют задуматься - стоит ли вообще пить ситро.

На воду с пузырьками спрос всегда высокий. Ее делают десятки отечественных предприятий. Однако шипучие напитки с приятным вкусом - это прежде всего смесь пищевых добавок. По госстандарту, их должны изготавливать из натуральных веществ. Но правил придерживаются не все производители.

Что бросают в газированные напитки, контроллеры Госпотребстандарта увидели собственными глазами. Посетив несколько предприятий на западе страны. У заводских технологов - огромный выбор. Контейнеров с примесями на складах - пруд пруди.

В частности, лимонную кислоту и другие консерванты используют для усиления вкуса. Соответствующий цвет напиткам придают красители. Ароматизаторы помогают получить необходимой запах. Кроме того, напиткам искусственно продлевают жизнь.

Главная проблема - производители иногда сами не знают, с чего они готовят напитки. Пищевые добавки преимущественно покупают за рубежом. И не всегда проверяют их качество, - сетуют контролеры.

Врачи уверены - если ситро употреблять постоянно и в больших количествах, можно подорвать собственное здоровье.

Это проблемы с кишечником, гастриты, аллергия и многое другое.

Правда, навредить может не каждый напиток. Однако разобраться в их разнообразии довольно трудно. Поэтому медики советуют не рисковать. Если донимает жажда, лучше утолить ее обычной водой или соком. А газированные напитки можно пить только в небольших количествах и перед этим желательно поесть.

tsn.ua