Женщину, пытавшуюся продать 10-летнего сына, будут судить

На Прикарпатье против женщины, которая пыталась продать за границу своего 10-летнего сына, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщил УНИАН руководитель Центра связей с общественностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области Василий ГУЛЬТАЙЧУК.

По его словам, сотрудники подразделения борьбы с преступлениями, связанными с противозаконной торговлей людьми, УМВД Украины в Ивано-Франковской области разоблачили в совершении преступления 44-летнюю женщину без постоянного места жительства, которая продала своего сына. Жительница Прикарпатья активно искала возможность переправить ребенка за границу и получить за это 30 тыс. грн. Женщина рассчитывала, что сын будет попрошайничать в Польше.

В.ГУЛЬТАЙЧУК сообщил, что после того, как женщина нашла приемлемый для нее вариант и выдвинула требования к покупателю ребенка, в ситуацию вмешались оперативники. По словам руководителя Отдела борьбы с преступлениями, связанными с противозаконной торговлей людьми, УМВД Украины в Ивано-Франковской области подполковника милиции Андрея РОГАЛЕВИЧА, злоумышленница была задержана, как только она завершила пересчет денег и побуждала сына пересесть в автомобиль мужчины-покупателя.

За незаконные действия, связанные с продажей ребенка с целью его вывоза за границу, в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. Она находится под стражей. 10-летний мальчик отправлен в детский приют.