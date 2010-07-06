Над Луганском пронесся ураган

Вчера днем, 5 июля, в Луганске прошел сильный дождь с градом, наблюдались шквалистые порывы ветра, грозы. В результате некоторые улицы города оказались под водой.

Во время дождя в некоторых помещениях пропадал свет, с перебоями работала мобильная связь. Из-за сильнейших потоков воды затруднено движение транспорта.

Как сообщили очевидцы, между парком им. 1 Мая и ул. Артема дерево упало и оборвало линию электропередачи. Вся вода из центра города стекается в низину перед районом Камброд, в пойму реки Лугани.

В управлении МЧС Украины Луганской области сообщили, что никаких данных о пострадавших в результате урагана нет.

Напомним, из-за сильного ливня, прошедшего в пятницу, 2 июля, в некоторых районах Киева, оказались затоплены десятки улиц, подземные переходы, парки и зоны стихийной торговли.

www.utro.ua