Завтра в Украине ожидаются дожди и грозы

Завтра в Украине ожидаются кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, днем в отдельных районах град, утром и днем в восточных, центральных и северных областях местами сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается северо-западный (на востоке и юге юго-западный), 7-12 м/с.

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°, днем 22-27°; в Карпатах и горах Крыма ночью 9-14°, днем 14-19°.

В Киевской области во вторник ожидаются кратковременные дожди, грозы, утром и днем местами сильные дожди, в отдельных районах град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 24-26°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-27°, в Днепре в районе Киева 23°.