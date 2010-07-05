В Полтаве во время ремонта дома найден сосуд с 700 г ртути
16:37, 05 июля 2010Страна
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Никто не пострадал
Один из жителей улицы Покровского в Полтаве во время ремонта дома нашел керамический сосуд с 700 граммами ртути.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Центре пропаганды ГУ МЧС Украины в Полтавской области.
По их данным, спасатели установили, что в сосуде находится около 700 г ртути.
Как сосуд попал в дом пока не известно, и над этим вопросом сейчас работают милиционеры.
Спасатели ртуть изъяли и вывезли в специальное хранилище, после чего ее утилизируют.
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