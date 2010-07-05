Винница: с «гастроэнтероколитом» госпитализированы 7 человек
15:45, 05 июля 2010Страна
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Праздновали выпускной в ресторане
В инфекционное отделение городской клинической больницы Винницы с предварительным диагнозом “гастроэнтероколит” госпитализированы семь человек (выпускники университетов), которые 30 июня праздновали выпускной вечер и употребляли ресторанные блюда. Всего на праздновании находились 66 человек.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.
Специалистами СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Винницкой области.
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