Винница: с «гастроэнтероколитом» госпитализированы 7 человек

В инфекционное отделение городской клинической больницы Винницы с предварительным диагнозом “гастроэнтероколит” госпитализированы семь человек (выпускники университетов), которые 30 июня праздновали выпускной вечер и употребляли ресторанные блюда. Всего на праздновании находились 66 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на сегодняшний день госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

Специалистами СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС в Винницкой области.