В этом году из-за отравления грибами умерли 10 человек
14:47, 05 июля 2010Страна
2
Больше всего отравлений на Востоке
В Украине в этом году грибами отравились 55 человек, из них 7 детей, умерли 10 человек.
Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, больше всего отравлений зафиксировано в Донецкой, Одесской, Хмельницкой и Луганской областях.
В Украине встречается около 80 видов потенциально опасных для здоровья человека грибов, из них 20 представляют опасность для жизни.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter