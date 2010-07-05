В этом году из-за отравления грибами умерли 10 человек

В Украине в этом году грибами отравились 55 человек, из них 7 детей, умерли 10 человек.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, больше всего отравлений зафиксировано в Донецкой, Одесской, Хмельницкой и Луганской областях.

В Украине встречается около 80 видов потенциально опасных для здоровья человека грибов, из них 20 представляют опасность для жизни.