На пляжах в Конча-Заспе обнаружены опасные химикаты

В ночь на 1 июля в воду у пляжей в Конча-Заспе около санатория Жовтень и дачного общества Ветеран попала неизвестная субстанция ярко-зеленого цвета. К полудню следующего дня береговая линия трех пляжей в 27 км от Киева была окрашена в голубой цвет.

Кроме этого, над пляжами распространился едкий запах. В воде местные жители обнаружили белые хлопья и мертвую рыбу.

Президент Союза рыболовов Украины Андрей Нелипа, который живет рядом с местом происшествия, сказал, что вещество, которое попало на пляж, похоже на медный купорос, пишет газета Сегодня.

"По всем признакам, это он. Его используют в строительстве, а на левом берегу как раз возводят коттеджи. Бочка с химикатами вполне могла выпасть с какой-то баржи, которая подвозит стройматериалы. Предполагаю, что вылилось литров сто", - сказал Нелипа.

Местные жители на место происшествия вызвали экоинспекцию, МЧС, оцепили место выброса, просили не купаться.

Но, по словам жителей, две лаборатории и бригада спасателей приехали только на следующий день. Сейчас пляжи около садового общества Ветеран относительно чистые, пишет Газета.

Что именно попало воду - экологи обещают ответить уже сегодня.

"Анализы взяли только в пятницу, нужно минимум два-три дня, чтобы определить точно. Сейчас не буду даже делать предположений, что это может быть. Не хочу преуменьшать или преувеличивать опасность", - сказал Газете по-киевски замначальника Госэкоинспекции в Киеве Александр Посмитный.

Местные жители считают, что строители, работающие неподалеку на строительстве коттеджей, выбросили емкость с остатками раствора в воду.

"По предварительным данным, это медный купорос. Он используется в садоводстве как антисептик и для защиты деревьев от насекомых. В пятницу мы собрали с пляжа 4 мешка синего песка, приблизительно 150 кг. Особой опасности он не представляет, но лучше не купаться - может вызвать ожоги на коже. Что касается площади загрязнения, то вниз по течению он вряд ли поплывет, все прибило к берегу", - заявилначальник ГУ по вопросам чрезвычайных ситуаций в Киеве Виталий Пшеничный.

Врач-токсиколог Елена Омельяненко говорит, что это вещество может сильно обжечь кожу и слизистую, а при попадании внутрь - вызвать желудочное кровотечение. В заливе купаться временно не рекомендуют.

Медный купорос (сульфат меди (II)) - белые кристаллы, хорошо растворимые в воде. В водной среде, а также на воздухе хотя бы с незначительным содержанием влаги вещество кристаллизуется в голубой пентагидрат, который и придает окраску. Купорос чаще всего применяется в сельском хозяйстве при борьбе с вредителями и болезнями. В строительстве его используют для ликвидации пятен ржавчины, при удалении солей с кирпичных и бетонных поверхностей, а также как средство для предотвращения гниения древесины. В пищевой промышленности в малой концентрации используется, чтобы предотвратить скисание: он зарегистрирован как добавка Е519.

korrespondent.net