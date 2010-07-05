В Киеве в реке Десенка утонул 22-летний парень

13:23, 05 июля 2010
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С начала сезона погибли 42 человека

Сегодня утром в Киеве в реке Десенка напротив парка Дружбы народов утонул 22-летний парень.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в городе Киеве, спасатели подняли тело погибшего на поверхность и передали оперативно-следственной группе милиции для дальнейшего расследования.

С начала купального сезона в Киеве уже погибли 42 человека. В основном это мужчины в возрасте 25-36 лет. Основной причиной гибели является купание в состоянии алкогольного опьянения.

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