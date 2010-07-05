Во Львовском онкоцентре - новое современное оборудование
Приобрел фонд Ахметова "Развитие Украины"
8 июля в 12:00 во Львовском государственном онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре состоится официальный запуск современного компьютерного томографа для диагностики и планирования качественной лучевой терапии. Оборудование приобретено за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Финансирование онкологической службы Львовской области проходит в рамках проекта фонда «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний », который направлен на развитие онкологической службы Украины.
Участники события:
- Василий Горбаль, глава Львовской областной государственной администрации
- Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»
- Виктория Мыколаюк, руководитель проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины »
- Лиляна Гримская, заместитель председателя ЛОГА
- Сергей Федоренко, начальник главного управления здравоохранения Львовской облгосадминистрации
- Игорь Ковальчук, главный врач Львовского государственного онкологического регионального лечебно-диагностического центра
- Мирослав Цюпак, главный радиолог Львовской области
Приглашаем представителей СМИ к участию в пресс-конференции и презентации возможностей нового компьютерного томографа.
Место и время события:
Дата: 08.07.10
Начало в 12:00
Адрес:
г. Львов, ул. Гашека, 2а
Контактные лица для аккредитации:
Департамент внешних связей БФ «Развитие Украины»
+3050 474 34 42
E-mail: ttregobchuk@fdu.org.ua
Web: www.fdu.org.ua
Отдел связей со СМИ Львовской ОГА
тел. / факс: (+38) 032 2999 144
E-mail: press@loda.gov.ua
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