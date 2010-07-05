Во Львовском онкоцентре - новое современное оборудование

8 июля в 12:00 во Львовском государственном онкологическом региональном лечебно-диагностическом центре состоится официальный запуск современного компьютерного томографа для диагностики и планирования качественной лучевой терапии. Оборудование приобретено за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». Финансирование онкологической службы Львовской области проходит в рамках проекта фонда «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний », который направлен на развитие онкологической службы Украины.

Участники события:

- Василий Горбаль, глава Львовской областной государственной администрации

- Анатолий Заболотный, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»

- Виктория Мыколаюк, руководитель проекта «Рак излечим. Своевременная диагностика и лечение онкологических заболеваний» фонда Рината Ахметова «Развитие Украины »

- Лиляна Гримская, заместитель председателя ЛОГА

- Сергей Федоренко, начальник главного управления здравоохранения Львовской облгосадминистрации

- Игорь Ковальчук, главный врач Львовского государственного онкологического регионального лечебно-диагностического центра

- Мирослав Цюпак, главный радиолог Львовской области

Приглашаем представителей СМИ к участию в пресс-конференции и презентации возможностей нового компьютерного томографа.

Место и время события:

Дата: 08.07.10

Начало в 12:00

Адрес:

г. Львов, ул. Гашека, 2а

Контактные лица для аккредитации:

Департамент внешних связей БФ «Развитие Украины»

+3050 474 34 42

E-mail: ttregobchuk@fdu.org.ua

Web: www.fdu.org.ua

Отдел связей со СМИ Львовской ОГА

тел. / факс: (+38) 032 2999 144

E-mail: press@loda.gov.ua

Web: www.loda.gov.ua