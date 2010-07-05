При домашних родах дети умирают вдвое чаще

Американские ученые пришли к выводу, что риск смерти ребенка при домашних родах вдвое превышает риск при рождении в роддоме.

В ходе крупномасштабного исследования сотрудники Медицинского центра Мэна проанализировали североамериканские и европейские данные почти 350 тысяч запланированных домашних родов и более 200 тысяч запланированных родов в стационаре.

Анализ показал, что при домашних родах восстановление матери происходит быстрее, и осложнения у нее развиваются несколько реже, чем в роддоме. Однако риск смерти ребенка при родах на дому вдвое превысил риск при родах в стационаре и составил 0,2 процента.

По словам руководителя исследования Джозефа Уокса, при наличии у ребенка врожденных заболеваний домашние роды оказались втрое более рискованными. Основными причинами смерти при родах дома становятся нарушения дыхания, которые без мероприятий с использованием реанимационной аппаратуры часто заканчиваются летально.

В западных странах, где были собраны данные для исследования, домашние роды принимает практикующий акушер с соответствующей лицензией. При каких-либо осложнениях он немедленно вызывает скорую помощь из своего роддома. В России роды на дому зачастую принимают люди, не имеющие должной квалификации.

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