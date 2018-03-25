Можно ли кушать мясо летом

Мясо мясу рознь, и некоторые его виды в определенных случаях могут быть опасны для здоровья. О том, кому какое мясо подходит, мы поговорили с гастроэнтерологом Киевской городской клинической больницы №9 Анной Ващенко.

СВИНИНА

Свинина — зимнее мясо. Благодаря высокому содержанию жиров оно хорошо согревает организм и восстанавливает силы. В ней много магния и цинка, которые положительно влияют на потенцию и сердечно-сосудистую систему. Также свинина содержит аминокислоту лизин, которая необходима для нормального формирования костей. Одна порция свиной печени способна обеспечить человеку месячный запас витамина В12, а нежно любимое украинцами сало содержит селен и арахидоновую кислоту, таким образом, являясь и средством от депрессии, и своеобразной фабрикой по выработке важных гормонов.

Но! Летом, из-за высокого содержания жиров, свинина очень долго переваривается в желудке, и организм выделяет тепло, которого и так в жару достаточно. Свинину нельзя при атеросклерозе. Ее жир трансформируется в «плохой» холестерин — провокатор атеросклеротических бляшек. Из-за своей тяжести для ЖКТ свинина противопоказана при холецистите и болезнях печени. Следует ограничить потребление свинины при экземе: в ней много стеариновой и пальмитиновой жирных кислот, которые являются провокаторами обострения заболевания.

Суточная доза: не более 100 г.

ГОВЯДИНА

Говядина и телятина усваиваются по-разному: говядина на 75%, а телятина на 90%, поэтому отдавайте предпочтение «молодому» мясу.

Говяжье мясо богато каротином, который необходим для зрительной системы, и железом, поэтому будет полезно всем, кто страдает анемией. Также в говядине много полноценного белка, который необходим тем, кто восстанавливается после инфекционных болезней, травм, ожогов, а также спортсменам и детям.

Но! В говядине есть пуриновые основания, из которых в процессе обмена в организме образовывается мочевая кислота. Накопление этой кислоты вызывает почечную недостаточность, способствует развитию подагры, остеохондроза и других заболеваний. У детей пурины вызывают самое распространенное нарушение обмена веществ — ацетонемический синдром.

Суточная доза: 100 г

БАРАНИНА

Это мясо содержит лецитин, который способствует профилактике диабета, стимулируя работу поджелудочной железы, а также обладает антисклеротическими свойствами и нормализирует обмен холестерина. Также в баранине много фтора, предохраняющего зубы от кариеса, солей калия, натрия, магния, которые необходимы для сердца и сосудов. Баранина богата железом, необходимым для кроветворения, и йодом, который обеспечивает нормальное функционирование щитовидки.

Но! Холестерин в баранине наиболее тугоплавкий, и его сложно переварить. Поэтому такое мясо не подходит для людей с заболеваниями ЖКТ и летом.

Суточная доза: 50 г

КУРЯТИНА

Курятина содержит витамин В6, поэтому полезна для сердца, а также много белка и глютамина, которые являются стимуляторами центральной нервной системы и укрепляют организм.

Но! В курятине есть гистамины, поэтому возможна аллергия.

Суточная доза: 200 г

segodnya.ua