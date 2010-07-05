Черника - подарок для глаз

Многие знают как аксиому: черника полезна для наших глаз. А вот за счет чего она им помогает? Оказывается, маленькие фиолетовые «бусины» богаты биофлавоноидами, которыми целебны для нашей сосудистой системы, в частности для мелких сосудов глаз. Поэтому чернику даже рекомендуют летчикам для улучшения зрения, настолько сильно она «работает». Елена Витальевна Cвитко шутит, что чернику сейчас нужно есть ведрами — особенно тем, кто страдает от глаукомы, катаракты, близорукости или дальнозоркости. На самом деле достаточно буквально 1 ст. в день, чтобы вы почувствовали на себе ее целебный эффект.

Но, к сожалению, «век» черники короток, поэтому ею желательно запастись. Ягоду можно засушить, предварительно вымыв и перебрав, можно заморозить. Причем, по словам Елены Свитко, ягоды при заморозке лучше всего пересыпать сахаром, не пропуская через мясорубку: они пустят немного сока и зимой будут как свежие. А из засушенных ягод врач-натуропат предлагает сделать такое снадобье: мелко перемалываем чернику на кофемолке, берем 1 часть полученного порошка, смешиваем с 1-й частью красного острого перца, 1-й частью молотого корня имбиря и 1-й частью очанки. Складываем эту смесь в сухую банку и принимаем по 1 ч. л. в течение дня несколько раз, запивая водой. А еще лучше отваром из листочков черники (они также полезны для зрения, а также для поджелудочной железы и почек). Такое снадобье «разбивает» тромбы, улучшает мозговое кровообращение, таким образом являясь профилактикой инсульта. Также улучшаются зрение, память, общее состояние организма, а благодаря перцу и имбирю нормализуется работа желудочно-кишечного тракта. Противопоказаний к приему этого острого черничного порошка нет. Его можно даже давать на кончике ножа один раз в день детям.

segodnya.ua