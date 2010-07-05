Интернет-сайты торгуют фальшивыми антибиотиками

Начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола при МВД РФ Тимур Лахонин сообщил о том, что в ходе масштабной международной операции "Пангия-2" под эгидой Интерпола выявлено 1,2 тыс. интернет-сайтов, через которые распространялись поддельные лекарства.

По его словам, эта операция проводилась одновременно на территории 25 стран. «Ее целью было пресечение фактов незаконной реализации поддельных лекарственных средств. Было установлено, что чаще всего продаются фальшивые антибиотики, контрацептивы, стероиды", - сообщил Тимур Лахонин.

Также он отметил, что было выявлено 1,2 тысячи интернет-сайтов, через которые распространялись поддельные лекарства. 153 из них уже закрыты, в отношении 127 сейчас проводится расследование.

Глава российского бюро Интерпола заявил, что в ближайшее время будет проведен третий этап этой операции.

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