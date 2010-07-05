Огуречная диета на 7 дней
Понадобится 1−1.5 кг огурцов
Для этой диеты на день нам понадобится 1−1.5 кг огурцов. Примерное меню:
День 1
◦Завтрак: два огурца, кусочек черного хлеба
◦Обед: огуречный суп (можно на кефире), яблоко
◦Ужин: огуречный салат с зеленью и растительным маслом
День 2
◦Завтрак: огурец, кусок хлеба
◦Обед: 50 г мяса, салат из огурца и зелени, можно добавить редис и лук
◦Ужин: салат из огурца и зелени с растительным маслом
День 3
◦Завтрак: два огурца, кусочек хлеба
◦Обед: 100 г рыбы отварной и 100 г отварной крупы (лучше рис). Огурец
◦Ужин: салат из огурца и зелени с растительным маслом
День 4
◦Завтрак: огурец, кусок хлеба
◦Обед: 100 г риса, 20г сыра, огурец
◦Ужин: салат из огурца и зелени с растительным маслом
День 5
◦Завтрак: два огурца, кусок хлеба
◦Обед: салат из огурца, капусты, редиса и моркови
◦Ужин: салат из огурца и зелени с растительным маслом
День 6
◦Завтрак: огурец, кусок хлеба
◦Обед: огуречный суп (можно на кефире), 1 яйцо, груша
◦Ужин: салат из огурца и зелени с растительным маслом
День 7
◦Завтрак: два огурца, кусок хлеба
◦Обед: огуречный суп (можно на кефире), яблоко
◦Ужин: салат из огурца и зелени с растительным маслом