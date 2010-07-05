Огуречная диета на 7 дней

Для этой диеты на день нам понадобится 1−1.5 кг огурцов. Примерное меню:

День 1

◦Завтрак: два огурца, кусочек черного хлеба

◦Обед: огуречный суп (можно на кефире), яблоко

◦Ужин: огуречный салат с зеленью и растительным маслом

День 2

◦Завтрак: огурец, кусок хлеба

◦Обед: 50 г мяса, салат из огурца и зелени, можно добавить редис и лук

◦Ужин: салат из огурца и зелени с растительным маслом

День 3

◦Завтрак: два огурца, кусочек хлеба

◦Обед: 100 г рыбы отварной и 100 г отварной крупы (лучше рис). Огурец

◦Ужин: салат из огурца и зелени с растительным маслом

День 4

◦Завтрак: огурец, кусок хлеба

◦Обед: 100 г риса, 20г сыра, огурец

◦Ужин: салат из огурца и зелени с растительным маслом

День 5

◦Завтрак: два огурца, кусок хлеба

◦Обед: салат из огурца, капусты, редиса и моркови

◦Ужин: салат из огурца и зелени с растительным маслом

День 6

◦Завтрак: огурец, кусок хлеба

◦Обед: огуречный суп (можно на кефире), 1 яйцо, груша

◦Ужин: салат из огурца и зелени с растительным маслом

День 7

◦Завтрак: два огурца, кусок хлеба

◦Обед: огуречный суп (можно на кефире), яблоко

◦Ужин: салат из огурца и зелени с растительным маслом

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