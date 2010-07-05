Закарпатье: на кладбище найдены живыми два брошенных младенца
09:31, 05 июля 2010Страна
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Сейчас - в больнице
В городе Хусте Закарпатской области на местном кладбище найдены два младенца (мальчик и девочка), которым чуть больше года.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, установлено, что их матери - 19 и 20 лет - жительницы соседнего Виноградовского района. От детей они решили избавиться из-за невозможности их содержать.
Также выяснилось, что дети пробыли на кладбище почти сутки. Сейчас они находятся в больнице.
В отношении обеих женщин возбуждено уголовное дело.
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