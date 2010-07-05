Киев: вследствие падения качели едва не погиб ребенок

В Киеве во дворе домов 12-в и 12-г по улице Тимофея Шамрыло в Шевченковском районе вследствие падения качели едва не погиб ребенок, который играл рядом на детской площадке.

Как сообщила УНИАН инициативная группа жильцов этих домов, детская площадка уже давно находится в аварийном состоянии и нуждается в полной замене, однако коммунальные службы ее уже несколько лет даже не красили.

“Более того, представители власти вообще считали, что эта площадка не нужна детям, а лучше сделать автостоянку. Жильцы окружающих домов неоднократно обращались в Киевскую городскую государственную администрацию, Шевченковскую районную в городе Киеве государственную администрацию, КП ЖЭК «Дегтяревский» по поводу обновления детской площадки. Ответов и реакции – ноль”, говорится в сообщении.