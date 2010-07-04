Психологи определили самый тяжелый день недели. Почему среда?

Психологи из университета Сиднея провели новое исследование и пришли к выводу, что самым тяжелым днем недели является среда, передает агентство Ananova.

По словам ученых, именно в это день недели работающие люди чувствуют подавленность, так как до выходных еще далеко, а дел накопилось немало.

В ходе научного эксперимента ученые опросили 200 человек, чтобы узнать, какой день нежели для них является самым тяжелым. Большинство из опрошенных назвали понедельник. Однако на втором этапе исследования, когда на протяжении всей недели у респондентов спрашивали, как они себя чувствуют в каждый конкретный день, выяснилось, что самое подавленное состояние приходится на среду.

В целом, как выяснили исследователи из Сиднейского университета, на самом деле настроение человека не особенно зависит от дней недели и в большинстве случаев остается ровным.

Однако у людей до сих пор стойким остается ложный стереотип, что в пятницу вечером и субботу утром они должны пребывать в приподнятом настроении, а в понедельник, наоборот - в депрессии.

korrespondent.net