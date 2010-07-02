Одесса: можно купаться на всех пляжах

На основании результатов бактериологических исследований морской воды от 29 июня морское водопользование разрешено на всех пляжах Одессы и Одесской области.

Как сообщили УНИАН в Информационной службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, неудовлетворительным остается санитарно-техническое состояние пляжа "Черноморка", с 9 апреля он закрыт постановлением главного государственного санитарного врача Киевского района Одессы.

Мониторинг качества морской воды продолжается в плановом режиме еженедельно. Патогенная микрофлора в исследованных пробах морской воды не выявлена. Эпидемическая ситуация в Одессе стабильная.