Выделено ещё 15 млн. грн. на лечение онкобольных за рубежом

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2010 год».

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 17 июня.

Законом увеличены на 15 млн. грн. расходы государственного бюджета Украины по бюджетной программе "лечение граждан Украины за рубежом", направив их на финансирование проведения операций больным детям и взрослым, которые нуждаются в трансплантации костного мозга и находятся на очереди в Министерстве здравоохранения Украины.