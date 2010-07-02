Чем больше IQ, тем меньше болезней

Американские ученые обнаружили, что в областях мира с наименьшими показателями среднего коэффициента интеллекта (IQ) населения наблюдается наивысшая заболеваемость инфекционными заболеваниями.

Исследователи из Университета Нью-Мексико в Альбукерке использовали данные по среднему IQ, измеренного в 113 странах и оцененного косвенно еще в 79, из третьего издания книги Ричарда Линна и Тату Ванханена "IQ и благосостояние наций". Согласно этим данным, наиболее высокий средненациональный IQ (107) наблюдается в Гонконге, а наиболее низкий – в ряде беднейших африканских стран.

Ученые сопоставили показатели IQ с данными Всемирной организации здравоохранения по числу лет здоровой жизни, утраченных в результате инфекционных заболеваний. Они также учли такие факторы, как питание и образование жителей, ВВП страны и ее климатические особенности.

Выяснилось, что показатель интеллекта коррелирует с распространенностью инфекций значительно больше, чем со всеми остальными факторами. Более того, построенная учеными статистическая модель связи IQ с различными медицинскими, природными, культурными и социоэкономическими факторами также указала на ведущую роль инфекционных заболеваний.

Исследователь Кристофер Эппиг предположил, что выявленная зависимость может быть обусловлена энергозатратами организма на борьбу с инфекцией, которые "обкрадывают" мозг в процессе его развития, лимитируя интеллект. С другой стороны, возможна обратная связь: люди с низким IQ уделяют меньше внимания гигиеническим мероприятиям, что повышает риск заражения инфекционными заболеваниями.

medportal.ru