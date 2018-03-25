Как омолодить организм

Жизнь с точки зрения медицины - это непрерывный процессы обмена веществ. Когда человек рождается, они - в норме, все клетки здоровы (если была здорова мама). Защищает нас иммунная система.

Клетки живут, работают, стареют и "съедаются" клетками иммунной системы (она призвана уничтожать патогенные микроорганизмы, инородные вещества, которые образуются в организме или проникают в него). А родителя кормят ребенка пищей с консервантами, стабилизаторами и т.п. Малыш бегает по улице, дышит выхлопными газами. Увеличивается количество токсинов, попадающих в организм. У иммунной системы прибавляется работы: она борется с новыми токсинами, а до старых клеток "не доходят руки". Затем - ребенок простудился, повысилась температура. Простудные заболевания чаще вызывают вирусы. Антибиотики на них совсем не влияют, а иммунную систему угнетают. Появляются патогенные бактерии, создавая дополнительную нагрузку для иммунной системы. Борьба со старыми клетками вновь откладывается.

При обмене веществ в организме образуются шлаки, которые могут привести к воспалению, повышению температуры. Применяя средства, которые понижают температуру, больной не дает возможности организму "сжигать" шлаки и поэтому они накапливаются в тканях. Процесс приобретает признаки хронического и распространенного (например артрит переходит в полиартрит).

Один из способов снижения иммунитета - нерациональное питание и ожирение. При переизбытке в пище жиров иммунные клетки подкожной клетчатки макрофаги съедают капельки жира, при этом происходит их "жировое отравление". Макрофаги изымаются из системы иммунологического контроля, возможность развития онкозаболевания возрастает.

С повышением веса на 55% возрастает частота онкологических заболеваний у женщин, на 33% - у мужчин, по сравнению с людьми с нормальным весом.

Угнетают иммунную систему стрессы, гиподинамия. Мы и сами не способствуем очищению организма от токсинов, способствуем их накоплению в организме.

Борьба организма с токсинами выражается через понос, рвоту, образование гнойников, свищей, язв, появление кашля с большим количеством мокроты, усиленное потоотделение. Стараясь "снять" препаратами неприятные симптомы, больной способствует накоплению шлаков в органах выделительной системы (почках, печени, коже, желудочно-кишечном тракте). В организме каждого человека ежедневно образуется 10 000 онкоклеток. С ними нормально работающая иммунная система способна справиться, но, как уже отмечалось, до этого не всегда "доходят руки". Возрастает вероятность того, что какую-то патологию она пропустит.

С возрастом проблем становится больше. Стоит только употребить загрязненный продукт, как иммунный щит "забывает" о старых клетках. Биологический возраст - это соотношение молодых и старых клеток. Один ведет здоровый образ жизни, и выделительная система работает хорошо, очищает, омолаживает организм. Другой ест что хочет, дышит загазованным воздухом, тем самым приближая старость.

Важность правильного питания подчеркивали врачи всех времен и народов. Так, недостаток витамина А может привести к усилению образования раковых клеток. Между тем 2-3 тертые морковки со сметаной ежедневно - замечательное профилактическое средство.

Для физической, умственной деятельности нужна энергия. Мы получаем ее из пищи, напитков. С помощью кислорода все это сжигается, синтезируется в компоненты тела, в клетки. Нормальному обмену веществ способствуют витамины, микроэлементы. При дефиците упомянутого витамина А возникают острые, затем хронические недуги, количество токсинов увеличивается, что и приводит к онкозаболеваниям. Витамин А способствует предотвращению возникновения 80% опухолей! Онкопроцесс длится годами. Начинается он с нескольких десятков измененных клеток. Сильная иммунная система с этим справляется, ослабленная - нет. Опухоль растет. Но такое небольшое количество клеток анализы не выявят, онкотест не всегда достоверный. Традиционные методы диагностики выявят опухоль, когда она достигнет размеров 1-2см. Нужна квантовая компьютерная диагностика, которая выявит причины развития опухолей.

Но вот мы получили положительный онкотест, "поймали" микрогруппу. Например, в легких. Делают рентгеновский снимок - а он ничего не показывает. Что дальше? Врачи решают: пусть опухоль "подрастет", увидим ее локализацию, тогда и будем лечить: облучать либо оперировать. Не проводить же токсичную химиотерапию - вдруг онкотест дал сбой?

Но существует много методик, средств борьбы с раковыми клетками.

Первый путь - поиск веществ, которые приостанавливают рост опухолей. В литературе описаны различные препараты, лечение болиголовом, чистотелом, соком моркови, грецкими орехами, барвинком розовым...

Второй путь - защищать организм от "мусора". Когда в процессе эволюции формировалась иммунная система, не было пестицидов и остального "хлама", который попадает к нам с пищей, водой, воздухом. Выделительной системе помогают: желчегонные средства усиливают работу печени, мочегонные - почек, есть сорбенты для кишечника... Все это необходимо здоровому человеку, чтобы не болеть, а больному - для самоочищения и выздоровления. Вы удивитесь, но для профилактики онкозаболеваний нужно всего лишь ежедневно съедать 2-3 морковки со сметаной. Да оптимизировать образ жизни.

Третий путь, экстремальный - хирургический. Пожертвовать малым ради большого, удалить накопленные "мешки с мусором". Однако выделительная система и после этого не станет работать лучше. И вместо одного "мешка" образуется другой. Удалили женщине матку - начинаются или усиливаются проблемы с щитовидкой, молочными железами. Все взаимосвязано.

Путь четвертый - прием растений с фотодинамическими свойствами. Работают с растениями-фотосенсибилизаторами. Это укроп, петрушка, зверобой, ряска, спирулина... Все они содержат вещества, усиливающие чувствительность клеток к излучениям. Особый вид спирулины содержит хлорин Е6. особенность этого вещества в том, что, попадая в старые и несущие признаки генетически чужеродной информации клетки (микроорганизмы, онкоклетки), он встраивается в их клеточные мембраны, а под действием солнечного света или обычной лампы накаливания окисляет эти мембраны, вследствие чего клетки умирают. Иммунной системе остается лишь удалить их остатки через органы выделительной системы.

Наибольший восстанавливающий эффект наблюдается в очагах инфекций. И находит свое применение при туберкулезе, гепатите С... Хлорин Е6 избирательно действует на чужеродные клетки (в том числе онкоклетки), где он избирательно накапливается (кроме костной ткани). И не влияет на здоровые клетки. После его применения не нужно химиотерапия. Я наблюдал, как у больных буквально ежедневно уменьшались опухоли (молочной железы). Средство эффективно на всех стадиях рака (на четвертой - надолго поддерживает больного, облегчает жизнь).

Но самолечение не рекомендуется, дозы и правила приема препарата, сопутствующие средства должен определить специалист.

Доктор Борис Скачко, фитотерапевт, автор 20 опубликованных книг и брошюр, более 40 научных, более 250 популярных статей по темам: правильное дыхание, здоровое питание, активное движение, здоровый образ жизни.