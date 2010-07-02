Погода на выходные

Завтра в Украине пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 3 июля переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, только на севере без существенных осадков, днем на большей части территории кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 20-25° (в Карпатах ночью 7-12°, днем 15-20°); на остальной территории ночью 13-18°, на побережье морей до 22°, днем 23-28°, в восточных областях до 31°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.

В столице переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем около 25°.

2 июля температура воды в Черном и Азовском морях 22-26°, в Днепре возле Киева 24°.