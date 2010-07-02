Эпидемситуация в подтопленных районах Буковины стабильная

Эпидемическая ситуация в подтопленных районах Черновицкой области стабильная.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины со ссылкой на главного государственного санитарного врача Украины Геннадия РОЖКОВА, который посетил подтопленные районы Буковины, а также принял участие в заседании центрального межведомственного штаба по ликвидации последствий паводка, которое проводил министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ.

«Я сегодня лично убедился в том, что санэпидслужба в регионе контролирует обеспечение водой пострадавшего населения с учетом реальной потребности – это 3 литра питьевой воды и в пределах 21 литра воды для бытовых услуг в сутки на человека», - сообщил Г.РОЖКОВ.

Он отметил, что СЭС на местах обеспечена дезинфицирующими средствами в полном объеме. «После проведения обеззараживания воды в колодцах мы будем повторно проверять воду. Мы не позволим людям пить некачественную воду», - заявил главный санитарный врач Украины.

Как сказал Г.РОЖКОВ, в Черновицкой области специалистами СЭС были проведены подворные обходы 10 тысяч населения с целью выявления инфекционных заболеваний. «Больных не было выявлено. Эпидемическая ситуация в подтопленных районах остается стабильной и управляемой. СЭ постоянно информирует население об угрозе инфекционных заболеваний в условиях подтопления и профилактических мерах», - сказал он.