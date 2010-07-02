Семейные стрессы страшнее рабочих

Домашние стрессы гораздо опаснее рабочих. Об этом, как передает портал "Вокруг света", заявили исследователи по итогам опроса 3 тысяч мужчин и женщин.

Из-за мужей гораздо чаще поднимается артериальное давление у жен. В целом, 58% опрошенных заявили, что испытывают негативные эмоции по вине супруга или партнера. Давление со стороны начальника ощущают только 43%. 18% женщин и 12% мужчин заявили, что спутники жизни добавляют им стресса.

В организме тех, кто постоянно испытывает стресс, происходят биохимические изменения. Постоянное напряжение выводит из строя часть нервной системы, которая контролирует сердечную деятельность, и приводит к нарушениям тонуса блуждающего нерва, и, вследствие этого, передачи импульсов, регулирующих сердцебиение. Кроме того, стресс ударяет по нейроэндокринной системе, которая отвечает за выработку гормонов.

Кари Купер, профессор психологии из Ланкастерского университета, отмечает, что больше всего стрессов у людей сегодня связаны со страхом потери работы во время глобального финансового кризиса. Еще одна из причин стресса кроется в удлиненном рабочем дне: долгие часы на работе вредят здоровью, что сказывается на взаимоотношениях работника с семьей. Женщины испытывают больше стрессов еще и потому, что вынуждены совмещать домашние обязанности с карьерой.

Напомним, ранее сообщалось, что спокойные и расслабленные люди исцеляются в два раза быстрее, чем переживающие стресс. Исследователи оценили уровень стресса у здоровых добровольцев, используя стандартную анкету, после чего нанесли испытуемым небольшие проникающие раны, подобные тем, что остаются после биопсии.

Наблюдение за ранами велось на протяжении трех недель; методика УЗИ позволила исследователям точно оценивать изменения формы повреждения. В итоге выяснилось, что концентрация гормона стресса кортизола в организме добровольцев отражала разницу в скорости заживления ран. То есть раны заживали в два раза быстрее у тех, чей уровень стресса был наименьшим.

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