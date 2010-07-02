90% тяжелых наркотиков в Украине употребляют на дискотеках

По уровню наркотизации Украина находится на первом месте в Европе, а темпы наркотизации страны сопоставимы с российскими.

Об этом сообщил председатель Госкомитета по вопросам контроля за оборотом наркотиков Владимир Тимошенко в интервью Коммерсант-Украина.

«По уровню наркотизации мы идем впереди всей Европы, темпы сопоставимы с российскими. В Белоруссии показатели ниже», - сказал Тимошенко.

Также глава комитета сообщил, что по данным МВД, в 2010 году в Украине рост тяжких преступлений составил 40% по сравнению с прошлым годом. При этом каждое седьмое преступление совершается на почве наркотиков.

«Есть коэффициент наркотизации населения, используемый Всемирной организацией здравоохранения. Так вот, если степень наркотизации населения превышает 7% – государство перестает существовать. По разным данным, у нас эта цифра колеблется от 1,5 до 2%», - предупредил Тимошенко.

«В Украине проблема с наркотиками достигла критической точки. Дальнейшее промедление может провести к необратимым процессам. Поверьте, я не сгущаю краски. Наркомания возрастает в геометрической прогрессии, кроме того, в нее вовлекаются все более молодые люди. По данным Минздрава, от 8% до 26% школьников в возрасте 13-16 лет пробовали наркотики хотя бы один раз. Данные о количестве потребителей по объему нелегального рынка наркотических веществ разнятся: у Минздрава они одни, у МВД и СБУ – другие, а данные социологических опросов – третьи. Точных данных нет! Нужен единый мониторинг. Мы должны свести разрозненные данные и выработать единую государственную стратегию», - рассказал Тимошенко.

По его словам, 90% тяжелых наркотиков и психотропных веществ употребляется на дискотеках. «А кто туда ходит? В группе риска практически все молодое население страны», - сказал Тимошенко.

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