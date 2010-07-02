Одещина: вода в Дунае достигла крайне опасного уровня

Паводковая вода в Дунае вдоль 170-километровой водозащитной дамбы на территории Ренийского, Измальского и Килийского районов Одесской области достигла крайне опасного уровня.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской облгосадминистрации, об этом заявил заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр МАЛИН.

По его словам, особо тревожит техническое состояние водозащитной дамбы, возведенной более полувека назад. На некоторых участках, где появились свищи, проводится тампонирование и подсыпка дамбы.

Вместе с тем, принимаются меры на случай прорыва дамбы. В зоне возможного подтопления сосредоточено свыше полутысячи спасателей МЧС и 74 единиц специализированной техники, в том числе 8 плавсредств и 10 насосных станций.

Учитывая осложнившуюся ситуацию, из опасной зоны уже отселено свыше 60 жителей, не способных самостоятельно передвигаться. Еще около десяти тысяч лиц будет эвакуировано в случае подтопления населенных пунктов дунайской водой.

С учетом подтопления четырех причалов Ренийского морпорта и перелива дунайской паводковой воды через автодорогу Рени-Измаил на водозащитной дамбе у села Орловка МЧС организовало дежурство оперативных групп на опасных участках гидротехнических сооружений.

По словам главного специалиста по связям с общественностью облуправления Лидии ЯНКОВСКОЙ, «в районе Рени уровень Дуная превысил критическую отметку более чем на полметра. В течение минувших суток вода здесь поднялась на 2 см, в районе Измаила и Вилково – на 3 см, рядом с Килией – на 4 см».

Руководство МЧС рассредоточило посты спасателей у водозащитных дамб и дунайских шлюзов: Рени - шлюз Скунда, Измаил - шлюз Кофа, шлюз Межколхозный – Вилково и других».