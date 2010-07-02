Психбольницу Павлова в Киеве раскрасят в яркие цвета

Вскоре стены здания психоневрологической больницы № 1 раскрасят в яркие цвета.

"Дом разделим на сегменты и разрисуем разными геометрическими фигурами. Денег на это в бюджете нет, потому все сделаем за средства меценатов. Убьем сразу двоих зайцев: сделаем фасады здания аккуратнее и поднимем настроение пациентам", - сказал главврач психоневрологической больницы N 1 Вячеслав Мишиев.

Кроме этого, недавно на стенах здания клиники Охматдет, что по улице Черновола, нарисовали мультипликационных героев. Так, на стенах появились аптека, полосатый кот, супермен и другие.

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