Чем опасны солнцезащитные кремы?

Десятилетия навязчивой рекламы солнцезащитных средств привели к тому, что люди, особенно на Западе, стали рассматривать их как обязательный компонент пляжного времяпрепровождения. Однако давайте подумаем, что же, собственно говоря, нам предлагают? А предлагают нам намазаться препаратами, содержащими разнообразные химические вещества, и подставить этот коктейль на своей коже под солнечные лучи. При этом как-то само собой подразумевается, что ни с кожей, ни с солнечным излучением эти вещества не реагируют, в кровь ни при каких условиях не проникают и, вообще, демонстрируют полную инертность и благонадёжность. Но это не так.

Солнцезащитные средства содержат УФ-фильтры (их также называют УФ-абсорберами) - вещества, которые уменьшают количество УФ-излучения, попадающего на кожу. Те УФ-фильтры, которые содержат частицы, отражающие и рассеивающие УФ-излучение, называются физическими или неорганическими УФ-фильтрами. К ним относятся оксид цинка и диоксид титана. Физические УФ-фильтры не вызывают аллергию и не раздражают кожу, а также обладают широким спектром действия - они блокируют как УФ-А-, так и УФ-В-излучение. Раньше физические УФ-фильтры содержали крупные нерастворимые частицы, поэтому они окрашивали кожу в белый цвет. Сейчас частицы физических УФ-фильтров стали делать очень мелкими - в микро- и даже нанодиапазоне, так что они уже не окрашивают кожу.

Другая группа УФ-фильтров объединяет вещества, которые могут поглощать УФ-излучение в силу особенностей своей химической структуры. Их называют органическими или химическими УФ-фильтрами. Органические УФ-фильтры позволяют создавать средства с фактором защиты до 100 и даже выше, их удобно включать в разнообразные косметические формы - кремы, гели, спреи, лосьоны и т.д., пропитывать ими одежду, а также добавлять в декоративную косметику, шампуни и лаки для волос. Но не все эти вещества безопасны для кожи.

Прежде всего, органические УФ-фильтры довольно часто вызывают аллергию и раздражение кожи. Кроме того, некоторые органические УФ-фильтры могут проявлять фотореактивность. Это означает, что если на такие УФ-фильтры достаточно долго светить ультрафиолетом, то они начинают разрушаться, порой выделяя при этом свободные радикалы. А значит, после определённого времени облучения в коже, "защищённой" такими УФ-фильтрами, будет образовываться больше свободных радикалов, чем в незащищённой коже.

Сейчас стало известно, что ряд органических УФ-фильтров обладает также гормональным воздействием. Выявлено, что они могут вызывать смену пола и нарушения развития половых органов у рыб, моллюсков и других водных обитателей. Пока неясно, насколько гормональные эффекты УФ-фильтров проявляются в организме человека, но уже очевидно, что безопасными и инертными эти вещества не назовёшь.

Пожалуй, наиболее шокирующим фактом является то, что УФ-фильтры могут проникать в кровь и накапливаться в организме. Например, согласно данным исследования, проведённого недавно в США, распространённый УФ-фильтр бензофенон-3 (оксибензон), входящий в состав многих солнцезащитных средств, был обнаружен в 96% из более чем 2000 исследованных образцов мочи, взятых у американцев разного этнического происхождения, возраста и пола. При этом в организме женщин, особенно молодого возраста, содержание оксибензона в среднем было в три раза выше, чем в организме мужчин, а в крови белых американцев в семь раз выше, чем у афроамериканцев.

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