Правительство отказалось от домов семейного типа для детей-сирот

Общественные организации, которые занимаются обеспечением прав детей, выражают несогласие с действиями правительства, направленными на отказ от заведений семейного типа для детей-сирот в пользу приоритетного развития интернатной системы.

Об этом говорится в обращении неправительственных общественных организаций к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, которое было обнародовано сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Общественные организации, которые работают в сфере обеспечения благополучия детей, защиты их прав, поддержки семей с детьми, обращаются к Н.АЗАРОВУ с просьбой пересмотреть и приостановить действие поручения премьер-министра от 23 июня 2010 года “По результатам посещения 27 мая премьер-министром Украины специализированного общеобразовательного детского дома “Малятко” (Подольский район г.Киева)”, - заявила директор представительства благотворительной организации “Надежда и жилье для детей” Галина ПОСТОЛЮК.

Она объяснила, что в отмеченном поручении фактически речь идет об изменении приоритетов государственной политики в сфере опеки и защиты детей-сирот, которые направлены на развитие интернатной системы, а не заведений семейного типа для воспитания, развития и социальной адаптации таких детей.

“Наша просьба основывается на твердом убеждении, что лучшей средой для воспитания ребенка является семья. Государство, общественность, местные органы власти должны поддерживать родителей в выполнении их родительских обязанностей и обеспечивать приоритетное право детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, на семейные формы воспитания”, - объяснила Г.ПОСТОЛЮК.

Общественные активисты также обратились к главе правительства с предложением рассмотреть возможность создания на уровне Кабинета Министров рабочей группы профессиональных экспертов с привлечением общественных организаций для детального анализа текущей ситуации в системе опеки и защиты детей и разработки долговременной комплексной стратегии реализации прав детей в Украине, обеспечения необходимых условий для развития их потенциала.