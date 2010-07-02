Зеленый чай предотвращает развитие опухолей

О том, что зеленый чай помогает предотвращать опухоли (включая злокачественные!), так как в нем содержатся полифенолы - вещества, препятствующие канцерогенному воздействию, медики догадывались уже давно, но недавние исследования это подтвердили.

Так, южнокорейские гепатологи выяснили, что экстракт зеленого чая благодаря процессам окисления липидов стимулирует выработку коллагена в клетках печени и этим защищает ее от фиброза. А доктор Донг Жанг и коллеги из Медицинского колледжа в Нэшвилле (штат Теннесси, США) обнаружили, что экстракт зеленого чая способен убивать маточные фиброидные клетки, а значит, может применяться при лечении фиброзных опухолей матки, которые сейчас встречаются у женщин достаточно часто.

А онкологи Техасского университета открыли, что экстракт зеленого чая останавливает рост опухолей в полости рта. Об этом свидетельствуют данные гистологических исследований. Помимо этого, зеленый чай, в отличие от других продуктов, хорошо переносится организмом раковых больных и не дает токсических эффектов.

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