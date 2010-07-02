Частые перелёты провоцируют рак

Сканеры, стоящие в аэропорте, излучают радиацию, большую в 20 раз, чем раньше предполагалось. Об этом заявил доктор Дэвид Бреннер, глава центра радиоактивных исследований при Колумбийском Университете в Нью-Йорке, пишет Telegraph.

По его мнению, в процессе ранее проводимых замеров правительственные ученые не брали в расчет концентрацию радиации на коже человека. Теперь же он сумел реально оценить объем радиационного излучения и крайне обеспокоен, ведь на лицо увеличение риска развития рака.

Он подчеркивает: в особенности дети и взрослые люди с некими генетическими мутациями (согласно статистике, это где-то один человек из 20) находятся в группе риска, ведь они в меньшей степени способны восстановиться после вреда, нанесенного излучением клеткам.

newsland.ru