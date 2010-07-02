Как получить контроль над болью?

72% женщин с ревматоидным артритом ежедневно испытывают хроническую распространенную боль, несмотря на то что 75% из них получают обезболивающие препараты. Боль при ревматоидном артрите причиняет не только физические страдания, но также негативно влияет на эмоциональное состояние и социальные аспекты жизни пациентов. Такие данные были представлены на очередном ежегодном Конгрессе Европейской лиги ревматоидного артрита, который проходил 16 июня в Риме, Италия.

Эпидемиологическое исследование, проведенное с участием пациентов из 7 стран (Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, США и Канады), было направлено на выявление влияния ревматоидного артрита на физическое состояние, эмоциональную и социальную жизнь женщин, страдающих ревматоидным артритом. Женщины отметили, что испытывают чувства отчуждённости и изолированности от общества, а также сообщили, что ревматоидный артрит негативно влияет на их интимную жизнь. 40% одиноких женщин признались, что ревматоидный артрит мешает им найти себе партнера, 22% разведенных женщин пришли к выводу, что ревматоидный артрит сыграл значительную роль в их желании расстаться с партнером. 68% женщин сообщили, что скрывают свою боль и страдания от близких людей, 67% постоянно находятся в поиске новых идей и методов избавления от боли.

Исследование также обнаружило негативное влияние ревматоидного артрита и боли, связанной с ним, на работоспособность женщин. 71% (1108 женщин) из тех, кто имел постоянную работу на момент исследования, подтвердили, что болезнь снижает их продуктивность. Многие женщины сообщили, что ревматоидный артрит отказывает негативное влияние на развитие карьеры, 23% респондентов были вынуждены полностью оставить работу, а 17% перешли на график с частичной занятостью.

В исследовании приняли участие 27459 женщин в возрасте от 25 до 65 лет. К августу 2009 года исследование окончили 1958 женщин. 75% респондентов имели диагноз ревматоидного артрита на протяжении более, чем 1 года. 69% пациентов отмечали симптомы ревматоидного артрита от средней до сильной интенсивности.

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