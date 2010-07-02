Начало июля – самое смертельное время на дорогах

Подавляющее большинство американцев считают, что зима - самое опасное время для вождения. Однако на самом деле самый смертельно опасный период на дорогах США наступает в начале июля перед Днём независимости, утверждают эксперты Университета Миннесоты.

В течение трёх летних месяцев на американских дорогах происходит наибольшее число смертельных дорожно-транспортных происшествий - значительно выше, чем не только в зимние месяцы, но и в другие сезоны года. Кроме того, 4 июля, День независимости Америки, зачастую является наиболее опасным днём для автолюбителей в году, по данным Национальной администрации безопасности дорожного движения. Самыми неблагополучными для вождения машины в это время считаются сельские дороги. Кроме того, связанное с праздником злоупотребление спиртными напитками также является ведущим фактором, влияющим на повышение смертельных случаев в июле.

Хотя по данным переписи населения США примерно 1 из 5 /21 процент/ американцев живут в сельских районах, специалисты Федеральной дорожной администрацией установили, что около 6 из 10 /57%/ процентов смертельных аварий происходит в сельской местности. Исследователи полагают, что отсутствие активного движения на таких дорогах и открытые природные пейзажи могут усыпить бдительность водителей, особенно в тёплые солнечные дни. В совокупности это может привести к тому, что автомобилисты превышают безопасную скорость вождения, чаще отвлекаются от дороги, расслабляются, устают за рулём и не пристёгиваются ремнём безопасности. Показатели смертности в безлюдных местах повышаются также и из-за того, что в случае аварии скорая помощь оказывается позже: жертвы подобных автокатастроф в 5-7 раз чаще умирают от полученных травм и ранений в первые полчаса после происшествия.

Эксперты также составили список "горячих точек" в сельских районах, на дорогах которых за последние восемь лет в течение летних месяцев произошло наибольшее число автомобильных аварий. В этот список вошли штаты Аризона, Калифорния, Колорадо, Флорида, Миссисипи, Северная Каролина, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннеси, Техас и Виржиния.

ami-tass.ru