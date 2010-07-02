Какие запахи улучшают настроение

Быстрый темп современной жизни часто приводит к усталости, тревогам, депрессии, проблемам со сном и эмоциональной неустойчивости.Этого нельзя допускать. Психическое здоровье ничуть не менее важно, чем физическое.

Есть множество факторов, влияющих на него. Это люди, с которыми вы общаетесь, звуки, которые вы слышите и даже запахи, которые вы вдыхаете. Запахи – это мощнейшие провокаторы эмоций. У нас поднимается настроение, когда мы чуем запахи связанные с какими-нибудь приятными воспоминаниями. Запах выпечки напоминает нам о каникулах у бабушки, запах попкорна – о походе в кино, запах дождя – о весне и т.д.

Но существуют также запахи, которые не связывают нас с воспоминаниями, но при этом все-равно вызывают позитивные эмоции. Вот некоторые из них:

*Цитрусовые. Последние исследования показали, что аромат цитрусовых, например лимона или апельсина, уменьшает беспокойство и депрессию. Он напоминает о лете, заставляя вас чувствовать себя более энергично. Освежающий стакан лимонада после тяжелого трудового дня поможет вам взбодриться и прийти в себя. Также вы можете зажечь у себя дома ароматические свечи с запахом цитрусовых.

*Имбирь. Запах имбиря может помочь при тошноте. Исследования также показывают, что он уменьшает депрессию и беспокойство. Аромат свежего имбиря – один из самых успокаивающих.

*Масло розмарина. Аромат розмарина стимулирует работу мозга и помогает сосредоточиться. Это идеальное решение при депрессии или усталости. Масло розмарина можно использовать при подготовке к экзамену или при работе над важным проектом. Его запах мгновенно поможет вам ликвидировать скуку.

*Масло лаванды. При вдыхании запаха лаванды выделяется серотин – гормон счастья, который производит на наш организм успокаивающий эффект. Этот аромат помогает избавиться от страха, беспокойства, волнения, гнева, раздражительности и других отрицательных эмоций. Он поднимает настроение и заставляет расслабиться. Вы можете принять успокаивающую ванну с добавлением масла лаванды.

*Ваниль. Ваниль идеальна для борьбы с плохим настроением. Ее запах действует, как антидепрессант, заставляя вас чувствовать себя счастливыми и расслабленными. Также аромат ванили может перебить желание съесть что-нибудь сладкое, таким образом помогая вам оставаться в форме.

*Кофе. Аромат свежесваренного кофе поможет вам взбодриться и подарит вам заряд хорошего настроения.

*Масло перечной мяты. Аромат эфирного масла мяты освежает и оживляет ум и особенно хорош для борьбы с лихорадкой или простудой. Также он повышает настроение и уменьшает усталость. Мята – отличный помощник при заложенности носа, гриппе и простуде. Просто добавьте несколько капель эфирного масла в миску с теплой водой, накройте голову полотенцем и, держа лицо над миской, дышите от одной до пяти минут. Также запах масла мяты может снять головную боль. Капните им на носовой платок или салфетку и сделайте несколько глубоких вдохов.

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