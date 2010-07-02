Девушка, пострадавшая от удара молнии, умерла в больнице

Одна из двух девушек, пострадавших в результате удара молнии в Запорожской области 29 июня, умерла в больнице.

Как сообщает Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Запорожской облгосадминистрации, девушка 1992 г.р., пострадавшая от удара молнии во время работы на приусадебном участке в селе Златополь Васильевского района, умерла в больнице города Днепрорудный на следующий день после происшествия - 30 июня.

Состояние второй пострадавшей, согласно официальным данным управления, характеризуется медиками как удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, 29 июня в 18.10 в больницу города Днепрорудный доставили двух 18-летних девушек, которым был поставлен диагноз "поражение молнией".

По информации помощника начальника ГУ МЧС в Запорожской области Юлии БАРЫШЕВОЙ, "во время дождя девушки работали на приусадебном участке, молния ударила в дерево, стоящее рядом с ними, поразив разрядом обеих девушек. В результате одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии была доставлена в реанимационное отделение Днепрорудненской горбольлницы, вторая в состоянии средней степени тяжести - в стационар этого же медучереждения.