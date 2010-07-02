Фонд Ахметова "Развитие Украины" инициировал разработку нового законодательства в сфере борьбы с туберкулезом

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о борьбе с туберкулезом

30 июня в первом чтении Верховная Рада Украины приняла проект Закона №6037 «О борьбе с заболеванием туберкулезом». «За» улучшение нормативно-правовой базы в сфере борьбы с туберкулезом проголосовал 341 депутат. Закон подавался главой Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяной Бахтеевой (Партия регионов) и членом комитета, депутатом Раисой Сорочинской-Кириленко (БЮТ). Второе чтение планируется в сентябре этого года после принятия рекомендаций депутатов. В случае положительного рассмотрения Закон вступит в силу с января 2011 года.

Инициировал разработку нового законодательства в сфере борьбы с туберкулезом, а также принял активное участие в работе и продвижении законопроекта фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». С 2007 года фонд реализует масштабный проект «Остановим туберкулез». К работе над проектом Закона были привлечены представители Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел, Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний, Министерства труда и социальной политики, Института фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского, Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине, региональные фтизиатров, а также представители международных и национальных неправительственных организаций.

Новый законопроект обеспечит:

международные стандарты выявления, лечения и профилактики туберкулеза;

внедрение механизма конкуренции и сотрудничества между государственным и частным сектором, что позволит повысить качество и экономическую эффективность противотуберкулезной помощи;

процедуру обязательной изоляции, максимально конкретной и прозрачной.

Кроме того, данный закон создаст необходимые правовые условия, которые обеспечат:

улучшение контроля над инфекцией;

предупреждение распространения мультирезистентного туберкулеза;

развитие социальных услуг и социальной поддержки больных туберкулезом для формирования их приверженности к лечению;

улучшение социальной защиты и мотивации разных категорий персонала, который принимает участие в обеспечении медицинской и социальной помощи больным туберкулезом.

Закон поможет урегулировать вопросы, связанные с лечением и диагностикой туберкулеза. Таким образом, будет соблюден баланс между необходимостью обеспечить интересы общественного здоровья и правом человека на свободу выбора, связанного с лечением.

Пресс-служба Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»