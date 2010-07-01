В Азовском море спасли 6-рых "унесённых ветром"

В Азовском море спасенные две семьи из 6 человек, которых ветром унесло на резиновых лодках в море.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области 30 июня около 12:00 в Генический РО ГУМЧС поступило сообщение, что две семьи отдыхающих в целом 6 человек (в составе - муж, жена и несовершеннолетний ребенок на каждой лодке) на двух резиновых лодках отплыли на рыбалку напротив дома отдыха «Экспресс», где на одной из них сломались весла.

В результате сильного западного ветра (до 15 м/с) их лодки стало уносить в море, поэтому потребовалась немедленная помощь.

Информация была передана на спасательную станцию на воде и администратору базы отдыха «Экспресс» для привлечения матросов – спасателей указанной базы.

Через полчаса пострадавшие на резиновых лодках с помощью двух скутеров были доставлены на берег.