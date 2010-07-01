Минздрав и производители лекарств подписали Меморандум

С 1 июля и до конца 2010 года производители лекарств будут обязаны не повышать цены на лекарственные средства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, такая договоренность зафиксирована в подписанном между Министерством здравоохранения Украины и производителями лекарственных средств Меморандуме понимания.

Прежде всего это касается лекарственных средств отечественного и иностранного производства, которые могут закупать заведения и учреждения здравоохранения, что полностью или частично финансируются из государственного и местных бюджетов.

Кроме того, производителями гарантируется недопущение сокращения объемов производства этих лекарственных средств. Согласно Меморандуму, производители будут прилагать усилия для заключения прямых договоров с дистрибьюторами лекарственных средств для своевременного и в полном объеме удовлетворения заявок розничной сети, для обеспечения сотрудничества с Антимонопольным комитетом Украины в проведении исследования состояния конкуренции и деятельности производителей, обеспечения сотрудничества с Государственной инспекцией по контролю над ценами Министерства экономики и Государственной инспекцией по контролю качества лекарственных средств Минздрава Украины в проведении мониторинга цен на лекарственные средства.

Со своей стороны Минздрав должен привлекать представителей производителей, общественных профессиональных фармацевтических объединений в рабочие группы, в том числе, в действующие, к проведению совещаний, консультаций, круглых столов относительно подготовки правительственных решений по вопросам регулирования рынка фармацевтической продукции.

Кроме того, Меморандум закрепляет за Минздравом обязательство относительно обеспечения соблюдения законодательно установленных требований к декларированию производителями оптово-отпускных цен на лекарственные средства.

Минздрав Украины также должен обратиться к правительству относительно создания равных условий доступа отечественных заводов-производителей лекарственных средств к государственной финансовой поддержке, которая предоставляется через механизм удешевления кредитов.

Меморандум является открытым для присоединения всех производителей лекарственных средств.