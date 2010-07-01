На Хмельниччине оштрафовали двух медиков за вымогание взяток

Апелляционный суд Хмельницкой области оставил без изменений приговор Каменец-Подольского горрайонного суда по уголовному делу, возбужденному по материалам СБ Украины в отношении заместителя главного врача центральной районной больницы Каменец-Подольского и медсестры этого заведения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в области.

В апреле прошлого года медики были задержаны “на горячем” во время получения врачом взятки при посредничестве медсестры в размере 1000 грн. и 400 долларов США от больного за подготовку и оформление необходимых документов для назначения последнему инвалидности, а также за содействие в назначении инвалидности.

В результате судебного разбирательства врач признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 368 УК Украины. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (17000 грн.) с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью в заведениях Министерства здравоохранения Украины сроком на 1 год и 6 месяцев. Кроме этого, медсестре назначено наказание в виде штрафа в размере ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн.)