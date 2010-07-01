Существует угроза образования селей в Крыму

Главное управление МЧС в Крыму предупреждает об угрозе образований селевых потоков на полуострове и поднятия уровня воды в реках региона до одного метра и продлевает до 2 июля объявленное в конце июня штормовое предупреждение.

Об этом говорится в пресс-релизе управления, которым располагает УНИАН.

«1-2 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, гроза, град, шквалистый ветер, 15-20 метров в секунду. На реках сохраняется возможность подъема уровня воды на 0,5-1 м и угроза образования селевых потоков», - сказано в документе.

Штормовое предупреждение объявлено в Крыму 30 июня.

Из-за сильного дождя в Красноперекопске произошло поднятие уровня грунтовых вод, оказались подтопленными больше 80 домов и усадеб. Спасатели задействовали для откачивания воды три дренажных насосных станции.

Из-за ливней оказались подтоплены несколько десятков домов в трех селах Красногвардейского, Ленинского и Раздольненского районов и Джанкое. Бойцы МЧС откачали воду в большинстве регионов.