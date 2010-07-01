Буковина: остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов

В Черновицкой области остаются подтопленными 1,7 тыс. жилых домов в 27 населенных пунктах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в течение прошлых суток продолжались аварийно-восстановительные работы по ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло в результате длительных сильных дождей, шквалистого ветра с 28 на 29 июня в семи районах области и г. Черновцы.

На территории области остаются частично подтопленными 27 из 40 населенных пунктов (отведена вода из 13), 1 тыс. 71 из 3 тыс. 871 жилых домов (откачана вода из 2 тыс. 800), 28 из 37 объектов социальной сферы (отведена вода из 9), 1 тыс. 235 из 2 тыс. 549 хозяйственных зданий (отведена вода из 1 тыс. 314), 2 тыс. 202 из 4 тыс. 687 подвальных помещений (откачана вода из 2 тыс. 485), 3 тыс. 168 из 11 тыс. 961 подворий (отведена вода из 8 тыс. 793), 1 тыс. 825 из 3 тыс. 576 колодцев (откачана вода из 1 тыс. 751) и 1 тыс. 79 га из 1 тыс. 913 га сельскохозяйственных угодий (отведена вода с 834 га).

Остаются без газоснабжения 3 населенных пункта из 4 (возобновлено в одном). Восстановлено электроснабжение всех 114 обесточенных населенных пунктов.

Полностью разрушен 31 жилой дом и 5 частично, разрушены 6 автомобильных мостов, повреждены 4 автомобильных и 2 железнодорожных моста.

Кроме того, остаются поврежденными 11 тыс. метров дорожного покрытия автодорог государственного и местного значения и 650 м водозащитных дамб.

В результате сильного переувлажнения почвы произошла активизация оползневых процессов в пострадавших районах.

Силами МЧС во взаимодействии с оперативными группами облгосадминистрации спасены 1083 чел., в том числе 90 детей, 1 человек погиб и 3 считаются пропавшими без вести.

К ликвидации последствий стихии привлечены 1 тыс. 951 чел., а также 314 од. техники, 19 од. плавсредств и 6 од. авиационной техники.

Пресс-служба МЧС отмечает, что ситуация в регионе контролируемая. Население области постоянно информируется о сложившейся ситуации и мерах власти по нормализации обстановки.

В зоне ликвидации последствий стихийного бедствия в круглосуточном режиме работает оперативная группа МЧС.