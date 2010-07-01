У пьющих беременных рождаются бесплодные сыновья

Эксперты клиники при Университете Орхуса (Дания) обнаружили, что женщины, пьющие во время беременности спиртное, могут нарушать фертильность своих будущих сыновей.

Медики изучили образцы спермы почти 350 мужчин в возрасте от 18 до 21 года. Добровольцев поделили на четыре группы: дети трезвенниц; сыновья тех, кто при вынашивании плода пил по одной–полторы порции спиртного в неделю; родившиеся у пивших по две–четыре порции; потомки употреблявших более четырёх порций в неделю. Одна порция спиртного приравнивалась к бокалу пива, маленькому стакану вина или рюмке крепкого алкогольного напитка.

Оказалось, что количество сперматозоидов в сперме у тех, чьи матери выпивали более четырёх порций спиртного в неделю при вынашивании плода, было на треть меньше, чем у сыновей трезвенниц. Другими словами, средняя концентрация сперматозоидов у первых составила 25 миллионов на миллилитр, а у вторых — 40 миллионов. Следовательно, потомкам фанаток алкоголя сложнее оплодотворить партнёрш и завести детей.

Как известно, ранее проведенные исследования показали, что ожирение или курение матери во время беременности нарушает процесс естественного развития плода, из-за чего в последующей жизни у сыновей таких мамаш уменьшается количество вырабатываемых сперматозоидов (что в итоге может привести к мужскому бесплодию). Эксперты уверены, что образ жизни матери во время вынашивания плода способен во многом определить качество спермы сыновей. Фактически, плохие привычки матери могут оказывать куда большее влияние на выработку спермы у отпрыска, чем образ жизни самого сына.

compulenta.ru