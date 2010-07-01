Украине нужна действенная система борьбы с наркотиками

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от правоохранительных и других государственных органов создания действенной системы борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины заявил по результатам совещания руководителей правоохранительных и других государственных органов по вопросам противодействия преступности и усиления борьбы с наркоманией, которое состоялось сегодня в Киеве под председательством В.ЯНУКОВИЧА.

Учитывая критическое, неудовлетворительное состояние, связанное с незаконным оборотом наркотиков в государстве, Президент поручил правоохранительным и другим ответственным государственным структурам в течение двух месяцев подготовить предложения по созданию действенной эффективной системы наведения правопорядка в этой сфере.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что такие мероприятия должны быть реализованы на уровне Верховной Рады, Кабинета министров, министерств и ведомств.

Как отметил глава государства, отчеты о проведенной работе по выполнению его поручения он будет заслушивать от руководителей в сентябре, во время проведения следующего такого совещания.