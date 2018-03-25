Огурец - санитар организма

Огурец — самый диетический из всех диетических продуктов. Он на 95−98% состоит из воды, а значит, содержит минимум калорий. Но и оставшиеся проценты небесполезны — огурец является источником ценнейших щелочных солей, которые способны замедлять процессы старения и образование камней в почках и печени. За это огурец называют санитаром организма.

Огурцы, вопреки расхожему мнению, возбуждают аппетит и увеличивают кислотность желудочного сока — поэтому ими нельзя увлекаться людям, страдающим гастритом с повышенной кислотностью, а также язвенной болезнью. В огурцах содержатся полезные и легкоусвояемые соединения йода: ученые считают, что регулярное употребление огурцов в пищу улучшает работу щитовидной железы, сердца и сосудов. Огурцы содержат много клетчатки — поэтому отлично улучшают перистальтику кишечника, а также очищает от лишнего холестерина стенки сосудов. Огурец содержит сахар, белок, витамины В1 и В2, витамин С, каротин, хлорофилл, фолиевая кислота, калий, фосфор, железо, натрий, магний, хлор, марганец, цинк, медь, хром и даже серебро. Из-за большого содержания калия огурцы отлично «гоняют» лишнюю жидкость, снимают отеки, снижают артериальное давление, имеют легкий слабительный эффект. Сок огурца предупреждает переход углеводов в жиры и останавливает отложение солей. Благодаря низкой калорийности и усиленной «очистительности», огурец — идеальный продукт для тех, кто желает избавиться от лишнего веса.

Чтобы похудеть с помощью «огуречного питания», вы можете как сесть на специальную огуречную диету, так и просто добавлять огуречный салатик в каждый прием пищи, либо есть огуречный суп.

Болгарский холодный суп Тартар Удобен тем, что приготовить его можно прямо в тарелке и совсем не надо варить. Возьмите большой огурец, натрите его на крупной терке или мелко нарежьте. Добавьте горсточку толченых грецких орехов, выдавите зубчик чеснока (для любителей), нарежьте в тарелку пучок зелени. Залейте суп кефиром. Можно добавить немного растительного масла. Замените таким супом ужин — и вес будет буквально таять. Кроме того, это просто очень вкусное и охлаждающее летнее блюдо!

Диета с огуречным салатом Желательно сидеть на ней не более 3 дней подряд, т.к. все-таки подобная диета слишком низкокалорийна и не содержит всего, что необходимо организму. Для салата нам понадобится килограмм свежих огурцов, которые необходимо порезать и заправить нежирной сметаной. Слегка присолите, можно добавить немного зелени. Ешьте салат три раза в день. Примерное меню:

◦Завтрак: салат, поджаренный в тостере хлеб, чай или кофе без сахара

◦Обед: салат, напиток без сахара

◦Ужин: салат, 50 г отварного мяса или 1 яйцо, стакан кефира.

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